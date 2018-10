Spider-Man: New Game Plus sempre più vicino; Insomniac parla del DLC The Heist

Marvel's Spider-Man è ormai disponibile da un mese, ed Insomniac Games si prepara finalmente a lanciare l'attesa modalità New Game Plus all'interno del suo apprezzato action-adventure.

Come confermato ai microfoni di Game Informer.com da Bryan Intihar, creative director del gioco, Spider-Man accoglierà il New Game Plus "presto, molto, molto presto". Non ci viene fornita quindi una data esatta, ma è molto probabile che la feature venga introdotta il prossimo 23 ottobre, quando The Heist, primo DLC del gioco, sarà finalmente disponibile.

A proposito dell'espansione incentrata su Gatta Nera, Inthiar, pur non avendo diretto personalmente la nuova esperienza di gioco, assicura che i fan non rimarranno affatto delusi dai prossimi contenuti. Insomniac intende regalare agli utenti "qualcosa che contenga una grande storia e che migliori ulteriormente l'esperienza con cui avete incominciato, e che aggiunga nuova attività da svolgere nel mondo di gioco". La longevità del DLC sarà sufficiente ad accontentare i giocatori desiderosi di nuove avventure nella Grande Mela? "Penso che questo dipenda dalla persona specifica", ha infine concluso il director.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile ora in esclusiva per PlayStation 4. Il DLC The Heist sarà pubblicato il 23 ottobre. Inthiar ha recentemente rivelato che il gioco avrebbe dovuto contenere più missioni dedicate ai membri de I Sinistri Sei.