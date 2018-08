Spider-Man, a New York l'hype train è reale: un treno a tema percorre i binari della città

Con l'uscita di Marvel's Spider-Man sempre più vicina, Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games continuano a portare avanti la campagna pubblicitaria del gioco. A Manhattan, addirittura, si può salire a bordo di un treno interamente decorato a tema.

Ryan Meitzler di DualShockers è andato sul posto per riprendere il treno e scattare qualche foto, permettendoci di osservarlo anche se non possiamo recarci fisicamente a Manhattan. Potete vederlo nel filmato proposto in cima alla notizia.

L'esterno del treno è interamente decorato con i colori e le immagini del gioco, a partire dalla presenza dello stesso Spidey e dei loghi Marvel e PS4. Per rendere l'atmosfera ancora più autentica, all'interno del veicolo si possono trovare alcune copie del Daily Bugle, lo spettacolo di J. Jonah Jameson "Just the Facts" e persino alcuni riferimenti alle Oscorp Industries. I posti a sedere, inoltre, sono contrassegnati con l'emblema del ragno bianco presente sulla tuta di Spider-Man.

A proposito di Manhattan, in questo gameplay trailer potete vedere diversi scorci della città catturati all'interno del gioco. Ricordiamo che il nuovo Spider-Man di Insomniac Games sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal 7 settembre. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.