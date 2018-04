Spider-Man non avrà microtransazioni, arriva la conferma di Insomniac

Tramite le pagine di GameInformer USA, il Creative Director di Spider-Man (Bryan Intihar) ha confermato che il nuovo gioco dell'Uomo Ragno non avrà microtransazioni di alcun tipo.

Intihar fa sapere che lo studio non ha mai pensato di inserire le microtransazioni nel gioco e Insomniac non ha ricevuto alcuna pressione a riguardo dal publisher (Sony Interactive Entertainment), dunque tutti i contenuti in-game potranno essere ottenuti e sbloccati semplicemente giocando.

Confermata invece la presenza di DLC con il pacchetto "La città non dorme mai", diviso in tre atti e disponibile dopo il lancio, sebbene una finestra di lancio per i contenuti aggiuntivi non sia ancora stata resa nota. La Digital Deluxe Edition e la Collector's Edition includeranno un codice per riscattare il DLC La città non dorme mai. Emersi tramite le pagine di GameInformer anche nuovi dettagli su missioni secondarie, trama, gameplay e combat system.

Spider-Man di Insomniac Games sarà disponibile dal 7 settembre 2018 su PlayStation 4 e PS4 Pro.