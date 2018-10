Spider-Man: la Nuova Partita + arriva domani con l'aggiornamento 1.07

Il direttore creativo Bryan Intihar aveva promesso tempi di attesa brevissimi, e così è stato. La tanto richiesta modalità Nuova Partita + debutterà in Marvel's Spider-Man domani 17 ottobre nell'ambito dell'aggiornamento 1.07.

Grazie al Nuova Partita +, i giocatori potranno ricominciare l'avventura dall'inizio conservando costumi, abilità, gadget, modifiche e traguardi acquisiti nel corso della prima partita. In questo modo, risulterà più semplice sbloccare tutto ciò che era rimasto in sospeso e i trofei rimanenti.

In aggiunta alla gradita modalità, l'aggiornamento 1.07 introdurrà la difficoltà Ultimate, due nuovi trofei sbloccabili portando a termine la Nuova Partita + e l'avventura al livello Ultimate, la possibilità di ruotare gli adesivi nella modalità fotografica e miglioramenti alla difficoltà Amichevole per renderla ancora più "amichevole".

Cosa ve ne pare di queste novità? Approfitterete della Nuova Partita + e del nuovo livello di difficoltà per ricominciare il gioco? Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Il primo capitolo del contenuto scaricabile La città che non dorme mai, intitolato La Rapina, avrà per protagonista Gatta Nera e debutterà il 23 ottobre.