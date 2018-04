Spider-Man: nuovi dettagli su frame-rate, costumi, viaggio rapido, Mary Jane e molto altro

è il protagonista indiscusso del nuovo numero di, dove fa bella mostra di sé in copertina. Tra le pagine del celebre magazine è anche stata pubblicata una corposa intervista al game director Brian Intihar , grazie alla quale abbiamo scoperto tanti interessanti dettagli sul nuovo titolo di

Innanzitutto, abbiamo scoperto che il frame-rate di Spider-Man sarà bloccato a 30fps sia su PlayStation 4 che su PlayStation 4 Pro. La mappa di gioco sarà "diverse volte più grande" di quella presente in Sunset Overdrive, titolo esclusivo per Xbox One sviluppato dallo stesso team. Purtroppo non sono stati forniti dati più precisi, ma è stato confermato che sarà presente una funzionalità di viaggio rapido, possibile grazie alla metropolitana di New York.

Nel gioco saranno incluso tantissimi costumi sbloccabili, ognuno di essi con abilità specifiche. La redazione di Game Informer non è riuscita a scoprire il numero esatto, ma nel menu principale ne ha avvistati "a dozzine". Uno era di colore nero, mentre un altro era un costume da Wrestler. Tra di essi c'era anche Spider-Punk, disponibile come bonus per il pre-ordere. Intihar ha inoltre categoricamente escluso la presenza di microtransazioni.

Nel gioco non verranno inclusi personaggi di rilievo creati per l'occasione, poiché il team ha deciso di focalizzarsi su quelli Marvel. È stato inoltre confermato che Mary-Jane sarà un personaggio giocabile, anche se, ovviamente, non è stato specificato in quali occasioni sarà possibile farlo.

Il gioco includerà una Modalità Foto, grazie alla quale Spider-Man sarà anche in grado di scattare dei selfie. Nelle sue foto potrà anche coinvolgere gli NPC, con i quali potrà interagire, ad esempio, dando il cinque. Infine, è stato specificato che il ragnetto non morirà cadendo in acqua. Buono a sapersi!

Cosa ne pensate di tutte queste informazioni? Vi ricordiamo che Spider-Man verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 7 settembre. Nelle scorse ore Sony ha svelato tutti i dettagli e i prezzi delle Standard, Digital Deluxe e Collector's Edition, e ha svelato il DLC La città che non dorme mai.