Spider-Man: nuovi screenshot, artwork e concept del gioco di Insomniac Games

Non solo la prova in esclusiva italiana e la video anteprima, ma anche screenshot e immagini concept: lo Spider-Man di Insomniac si svela con una valanga di nuovi contenuti inediti che faranno la felicità dei fan dell'Uomo Ragno.

Insomniac Games ha diffuso una serie di nuovi screenshot che mostrano Spider-Man in giro per New York e permettono di dare uno sguardo dettagliato ad alcuni costumi del personaggio, ai modelli e alle ambientazioni del gioco. Inoltre in calce alla notizia trovate anche una serie di concept art di personaggi come Kingpin e Mr. Negativo, due dei principali antagonisti dell'amichevole supereroe di quartiere.

La nostra prova di Spider-Man, effettuata in esclusiva italiana negli studi di Insomniac Games, ci ha permesso di prendere confidenza con il nuovo gioco di Spider-Man, un prodotto solido e curatissimo sotto ogni aspetto, dalla trama alla narrazione, passando per il gameplay e il comparto tecnico. Per gli amanti dell'Uomo Ragno e i fan dei supereroi in generale, si tratta di una produzione da tenere sicuramente d'occhio.

Spider-Man sarà disponibile dal 7 settembre 2018 su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, oltre all'edizione standard nei negozi arriverà anche la Collector's Edition con una esclusiva statua di Spider-Man e altri contenuti fisici mentre chi preferisce il digitale potrà acquistare la Digital Deluxe Edition dal PlayStation Store, che include il gioco completo, l'accesso al primo DLC e altri contenuti da utilizzare in-game.

