Spider-Man: il nuovo filmato è incentrato sul combat system

Nella giornata di oggi, Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Marvel's Spider-Man, la nuova esclusiva per PlayStation 4 da oggi disponibile sul mercato.

Per quanto il sistema di spostamento con le ragnatele sia certamente l'elemento più convincente della produzione, anche il combat system ha ricevuto le lodi di tutta la critica specializzata. Proprio questo aspetto è messo in piena luce nel nuovo filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Il team di sviluppo ci spiega come il sistema di combattimento è stato creato, e come il senso di libertà e l'interazione ambientale siano sempre stati i concetti principali su cui esso si basa. Oltre a sfruttare le sue doti acrobatiche, l'amichevole Spider-Man di quartiere può anche fare utilizzo di una vasta gamma di gadget, come viene messo in mostra durante il video.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Marvel's Spider-Man è da oggi disponibile in esclusiva su PlayStation 4. Insomniac ha rivelato che la campagna principale del gioco dura in media 20 ore. A Milano, nel frattempo, Sony ha messo in scena una spettacolare installazione in zona Darsena, come parte della campagna marketing per promuovere il titolo. Vi rimandiamo alla Recensione di Spider-Man per tutti gli ulteriori dettagli.