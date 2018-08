Spider-Man: il nuovo trailer mostra i costumi e i gadget utilizzabili in combattimento

Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Spider-Man incentrato sui combattimenti, mostrando le mosse, le abilità e gli strumenti messi a disposizione del giocatore. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Di seguito elenchiamo i vari costumi di Spider-Man che saranno presenti nel gioco di Insomniac Games:

Classic Suit

Scarlett Spider

Homemade Spider Suit

Iron Spider Suit

Velocity Suit

Spider-Punk Suit

Advance Suit

Noir Spider Suit

Secret War Spider Suit

Spider-Armor Mk II

2099 Spider Suit

Homecoming Spider Suit

Il filmato ci permette di vederne in azione alcune, mostrando per l'occasione anche i diversi gadget da sfruttare durante i combattimenti. Nell'attesa che il nuovo Spider-Man di Insomniac Games debutti in esclusiva su PlayStation 4 il 7 settembre, vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.

Sapevate che il numero di pre-order registrato finora per il gioco ha superato le aspettative degli sviluppatori?