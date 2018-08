Spider-Man: il nuovo trailer open world nasconde un easter egg di Ratchet & Clank

Nella giornata di ieri è stato pubblicato un nuovo trailer di Spider-Man per PS4 dedicato alla mappa open world. Analizzandolo nel dettaglio, è stata scoperta la presenza di un easter egg dedicato a Ratchet & Clank.

Come potete vedere nello screenshot riportato in calce alla notizia, una scena del trailer nasconde un easter egg dedicato a Ratchet and Clank. Nella fattispecie possiamo notare una scritta visualizzata nell'insegna del cinema: Qwarks ft. R.C.

"Qwarks ft. R.C." può essere descritto come Captain Qwark, che come in molti sapranno è un personaggio di spicco presente in Ratchet & Clank. Un piccolo tributo a tutti i giocatori che hanno apprezzato la serie di Ratchet dai tempi della PS2, saga che non a caso è stata realizzata dagli stessi ragazzi di Insomniac Games. Avevate notato questo riferimento nel trailer?

Ricordiamo che Spider-Man sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 7 settembre. Se siete interessati a vedere il titolo di Insomniac in azione, sulle nostre pagine trovate 18 minuti di gameplay giocati in compagnia del creative director del gioco. Per tutti gli altri dettagli e le caratteristiche del titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.

Come riferito da Insomniac Games, se il gioco dovesse avere successo non è affatto da escludere l'arrivo di un sequel, così da dare vita ad un vero e proprio nuovo franchise a tema Spider-Man.