Marvel's Spider-Man: il nuovo trailer presenta la Modalità Foto

Nella notte, Sony e Insomniac Games hanno pubblicato il primo trailer dedicato alla Modalità Foto che verrà inclusa in Marvel's Spider-Man al lancio del gioco, per il quale manca meno di una settimana.

Il filmato, lungo poco più di due minuti, illustra le principali funzioni a disposizione dei giocatori, che potranno personalizzare i loro scatti in molti modi differenti. Oltre al posizionamento e all'angolazione della fotocamera, sarà possibile rimuovere il protagonista dall'inquadratura, regolare focus e apertura, applicare filtri, cornici e anche degli adesivi, per creare delle foto che sembreranno uscite dai fumetti dell'amichevole ragnetto di quartiere.

Potete farvi un'idea ben più precisa guardando il trailer, che trovate allegato in cima a questa notizia. La Modalità Foto sarà disponibile fin dal lancio del gioco come parte della day-one patch. Stando a quanto riferito da coloro che sono già entrati in possesso del gioco, quest'importante aggiornamento includerà anche la modalità Nuova Partita + e la difficoltà Ultimate.

Marvel's Spider-Man verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 il 7 settembre. La recensione la troverete sulle pagine di Everyeye alle ore 16:00 di martedì 4 settembre. Pochi giorni fa sono stati svelati tutti i dettagli del DLC in tre episodi La città che non dorme mai.