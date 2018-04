Spider-Man: un nuovo video illustra il funzionamento degli spostamenti con la ragnatela

La redazione di Game Informer, una vera e propria miniera di informazioni su Spider-Man, ha pubblicato un nuovo video dedicato al sistema di spostamento con le ragnatele implementato nel gioco di Insomniac Games. Il filmato vanta la partecipazione del game director Ryan Smith e del creative director Bryan Intihar.

Molta attenzione è stata riposta nel senso di velocità, valorizzato da effetti visivi aggiuntivi come il motion blur. Il tasto adibito al lancio delle ragnatele è R2, utilizzato anche per il parkour e per scavalcare gli ostacoli quando il ragnetto è con i piedi a terra. Con X è possibile scavalcare le sommità degli edifici in maniera rapida oppure lanciare una ragnatela verso degli spot indicati da un'icona circolare (per guadagnare velocità).

La fisica implementata è estremamente avanzata, ogni ragnatela s'attacca a oggetti e palazzi realmente presenti nello scenario. Premendo contemporaneamente L2+R2 Spider-Man ne lancia contemporaneamente due verso oggetti come i lampioni per ottenere una rapida accelerazione in avanti e conservare il momentum. Durante le traversate è anche capace di svoltare gli angoli in maniera fluida e soprattutto non urta mai contro le pareti: quando si avvicina a una di esse comincia a correrci sopra, anche in verticale, in modo da non interrompere il momentum e permettere al giocatore di trovare un nuovo appiglio per proseguire lo spostamento.

Potete farvi un'idea più precisa sul funzionamento del sistema guardando il video a questo indirizzo, purtroppo non è ancora stato caricato su piattaforme come YouTube. Cosa ve ne pare? Vi ricordiamo che Spider-Man verrà lanciato in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 7 settembre. Oltre all'edizione base, saranno disponibili all'acquisto anche la Digital Deluxe Edition e la Collector's Edition. Insomniac ha inoltre specificato che i costumi pre-order potranno essere tranquillamente sbloccati anche giocando.