Spider-Man: un nuovo video mostra i cambiamenti grafici dal 2017 ad oggi

Un nuovo video pubblicato dal canale YouTube Cycu1 ci permette di dare uno sguardo ai cambiamenti grafici apportati da Insomniac Games al suo nuovo attesissimo titolo, Spider-Man, nuova trasposizione videoludica dell'amichevole ragno di quartiere.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, sembra portare buone notizie per coloro che attendono con ansia il titolo. Da quello che possiamo scorgere confrontando del build della Paris Games Week 2017 e dell'E3 2018, sembrerebbe che l'action-adventure di Insomniac non abbia subito alcuni downgrade, e che, anzi, sia migliorato sotto alcuni punti di vista, specialmente per quanto riguarda il sistema di illuminazione. Ci sono inoltre alcuni piccoli cambi di design apportati dagli sviluppatori, con Peter Parker che presenta una capigliatura più composta ed alcuni personaggi che indossano outfit leggermente diversi. Cosa ne pensate?

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal 7 settembre 2018. Il nuovo trailer del gioco pubblicato in occasione della Gamescom di Colonia ha messo in mostra i costumi e i gadget utilizzabili in combattimento. Insomniac si è recentemente dichiarata sorpresa del gran numero di pre-order che il titolo sta ricevendo prima del lancio. Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.