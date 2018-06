Spider-Man: un nuovo video mostra la mappa del gioco (e l'Avengers Tower)

Nelle scorse ore è apparso in rete un nuovo video dedicato a Spider-Man, uno dei protagonisti indiscussi della conferenza di Sony all'E3 2018.

Il filmato non mostra sezioni inedite, ma risulta molto interessante poiché si concentra sulla mappa oper world che i giocatori potranno esplorare durante l'avventura. È ben visibile un gigantesca area centrale che corrisponde all'isola di Manhattan, e altri piccoli isolotti a est e a sud della stessa.

L'intero distretto è poi collegato tramite dei ponti ad altre grandi aree, ma al momento non è chiaro se parti di esse saranno esplorabili o meno. Nonostante ciò, anche prendendo in considerazione la sola Manhattan, l'open world appare decisamente vasto, come lo stesso autore ripete più volte. Nel video viene inoltre mostrata una chiara visuale dell'altissima Avengers Tower, che svetta sulla skyline della città. Lo trovate in cima a questa notizia, buona visione!

Spider-Man verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 7 settembre. Al lancio saranno disponibili all'acquisto tre differenti edizioni: Standard, Digital Deluxe e Collector's. Il titolo è entrato a far parte dell'universo canonico di Marvel.