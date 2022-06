Spider-Man su PC: fan deluso si 'vendica' tagliando in due la sua PS4 PRO a tema Spidey!

Appresa la notizia del porting PC di Marvel's Spider-Man, allo youtuber Blaze_4K è venuta la balzana idea di 'vendicarsi' con Sony compiendo un gesto tanto grottesco quanto inutile.

Contrariato dalla decisione assunta dal colosso tecnologico giapponese di "condividere" con l'utenza PC le gioie del kolossal open world di Insomniac Games con protagonista l'arrampicamuri dell'universo Marvel, il creatore di contenuti ha infatti scelto di sacrificare sull'altare dei fanboy la sua PS4 PRO Limited Edition a tema Spider-Man.

Nel video confezionato dallo youtuber, dall'eloquente titolo "Fanboy Sony taglia a metà la sua PS4 a tema Spider-Man", mostra appunto (l'ormai ex) possessore della Limited Edition di PS4 PRO servirsi di una sega circolare per distruggere la sua console Sony come ritorsione per il passaggio dell'esclusiva PlayStation su PC.

Osservando il filmato, si può notare il creatore di contenuti eseguire a stento il taglio della sua PS4 PRO (rischiando seriamente di farsi male con lo strumento da carpentiere) per poi "divertirsi" a distruggere la scocca in plastica e la componentistica interna della console.

Prima di lasciarvi al video (lo trovate in calce alla notizia), vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man Remastered sarà disponibile su PC dal 12 agosto. Quanto alla versione PC di Spider-Man Miles Morales, la finestra di lancio indicata da Sony è l'autunno 2022.