Spider-Man su PC: l'open world fan made prende forma su UE4, ecco il video gameplay

Sarp Serter e Gibb0, un dinamico duo di sviluppatori amatoriali con la passione per le avventure dell'Uomo Ragno, stanno sfruttando i poliedrici strumenti creativi di Unreal Engine 4 per ricreare l'esperienza di Marvel's Spider-Man in un'avventura open world da lanciare gratuitamente su PC nei prossimi mesi.

Il progetto fan made dei due patiti dell'arrampicamuri Marvel è in lavorazione da non meno di un anno e mezzo, come testimoniano le scene di gameplay condivise sui social attraverso delle clip che immortalano, appunto, Spider-Man intento a volteggiare liberamente tra i grattacieli di Manhattan.

Gli spezzoni ingame mostrati dai due autori di questo videogioco amatoriale ci permettono di apprezzare l'impegno profuso nella ricostruzione delle animazioni, degli attacchi e delle abilità utilizzate da Peter Parker e Miles Morales nelle ultime avventure di Spider-Man vissute su PS4 e PlayStation 5.

Scorrendo le clip si possono osservare, ad esempio, le fasi di testing per il sistema di combattimento, oppure gli esperimenti condotti su Unreal Engine 4 dai due sviluppatori con il complesso sistema deputato a gestire in maniera automatica le animazioni contestuali di Spidey, come la corsa con scivolata sul cofano delle auto o la capriola sui nemici per aggirarne gli attacchi.

A giudicare dal lavoro già svolto sull'impianto ludico, ma anche dal tempo richiesto per finalizzare la componente grafica e artistica del progetto, tutto lascia immaginare che la versione fan made di Spider-Man su PC si farà attendere almeno fino alla seconda metà del 2022 e forse anche oltre, qualora gli autori di questo gioco amatoriale volessero integrare una campagna principale o delle missioni secondarie all'esperienza free roaming promessa dal loro titolo. Per rimanere in tema, avete già visto il trailer stop-motion di Spider-Man in prima persona su PS5?