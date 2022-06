Spider-Man su PC e Stray al day one sul nuovo PS Plus: quanti cambiamenti in casa Sony!

Gli annunci fatti ieri sera allo State of Play stanno facendo discutere molto gli appassionati del mondo PlayStation, visto che un paio dei reveal vanno in contrasto con alcune delle vecchie dichiarazioni del colosso nipponico.

Il primo annuncio che ha scatenato qualche polemica sui social è quello dell'imminente arrivo di Marvel's Spider-Man Remastered su PC. Scavando infatti nel passato di Insomniac Games su Twitter, possiamo leggere un messaggio nel quale il gioco con protagonista l'arrampicamuri non avrebbe mai e poi mai visto la luce su PC o Xbox. Sebbene negli ultimi tempi molti titoli PlayStation Studios abbiano raggiunto Steam ed Epic Games Store, l'arrivo su PC di un'IP tanto forte come quella Insomniac era in dubbio per molti.

Un altro elemento che ha generato qualche discussione è l'arrivo di Stray al day one nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. Certo, in passato abbiamo assistito all'arrivo di titoli all'uscita nei giochi gratis del Plus (pensiamo a Rocket League, a Fall Guys o a Oddworld Soulstorm, giusto per citarne alcuni), ma dalle dichiarazioni di Sony sembrava quasi impossibile che i nuovi titoli potessero approdare sin dal lancio nella libreria delle versioni più costose del servizio.

Insomma, sembra che al momento non vi siano certezze e non possiamo escludere a priori che nei prossimi mesi o anni il servizio possa accogliere al day one anche le esclusive Sony, allineando il tipo di offerta a quella di Microsoft con il suo Xbox Game Pass.