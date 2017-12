Spider-Man per PlayStation 4: Miles Morales avrà un ruolo importante nel gioco

, Creative Director diper PlayStation 4, è stato intervistato dalla rivista Games e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, del ruolo diall'interno del gioco.

Morales avrà, apparentemente, un ruolo più importante del previsto, come confermato da Inthiar: "Inizialmente Miles aveva un ruolo marginale nel gioco... tuttavia, mentre effettuavamo ricerche sul personaggio, ci siamo letteralmente innamorati di lui. Di fatto, Miles e la sua relazione con Peter Parker sono un punto di vista davvero interessante. Miles e più giovane di Peter e i due vivono vite diverse, entrando in contatto in maniera piuttosto unica.

Inizialmente volevamo creare un mondo unico per Spider-Man, prendendo spunti da film e fumetti, ma poi abbiamo deciso di inserire anche Miles... il percorso di Morales sarà davvero particolare e sono certo che molti di voi resteranno stupiti per questo."

Ricordiamo che Spider-Man è in fase di sviluppo esclusivamente per PlayStation 4, il gioco è ancora privo di una data di uscita, sebbene il lancio sia previsto nel corso del 2018.