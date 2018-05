Spider-Man per PlayStation 4 si prepara all'E3 invadendo i grattacieli di Los Angeles

Spider-Man sarà uno dei "Fantastici 4" di PlayStation per l'E3 2018, insieme a Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us 2, perl 'occasione Sony ha iniziato a tappezzare i grattacieli di Los Angeles con un murales dedicato proprio all'Uomo Ragno.

Non è la prima volta che Sony Interactive Entertainment adotta questa strategia promozionale, nel 2016 la compagnia fece realizzare un gigantesco murales su Horizon Zero Dawn mentre nel 2017 è toccato a God of War, adesso è la volta di Spider-Man. L'Art Director del gioco, Jacinda Chew, ha condiviso su Twitter una foto che mostra l'opera in corso di realizzazione, il disegno non è ancora completo ma i lavori dovrebbero terminare nel giro di pochi giorni.

Marvel Spider-Man sarà disponibile su PlayStation 4 e PS4 Pro dal 7 settembre 2018 nelle edizioni Standard, Collector's e Digital Deluxe, inoltre si parla di una PS4 Pro Limited Edition, sebbene Sony non abbia ancora confermato questa edizione limitata della console.