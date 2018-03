Spider-Man per PS4: Bill Rosemann suggerisce l'arrivo di novità durante la primavera?

Come segnalato da SegmentNext,di Marvel ha pubblicato un Tweet per festeggiare l'arrivo della primavera. La GIF è accompagnata da un messaggio che recita: "

Sebbene non ci siano certezze le due cose potrebbero essere del tutto slegate tra loto, Rosemann potrebbe aver suggerito l'arrivo di novità su Spider-Man per PlayStation 4 durante la stagione appena iniziata o magari nel corso dell'E3 di Los Angeles, in programma a metà giugno.

Ricordiamo che il nuovo gioco di Insomniac Games è ancora privo di una data di uscita, il lancio sembra essere previsto nel corso del 2018, difficile al momento ipotizzare una finestra di lancio, in mancanza di informazioni più precise da parte del publisher. Non è escluso che queste possano arrivare nelle prossime settimane, restiamo quindi in attesa di saperne di più su Spider-Man PS4.