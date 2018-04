Spider-Man per PS4 non avrà il ciclo giorno/notte?

Come ormai ben saprete, la testata di Game Informer ha dedicato il suo numero di maggio ad una delle esclusive più attese dai giocatori PlayStation 4, Spider-Man. Dopo aver appreso della data di lancio e di numerose nuove informazioni sul gameplay, giungono ora nuovi dettagli sul titolo grazie al giornalista Andrew Reiner.

Rispondendo ad alcune domande su Twitter, Reiner di Game Informer ha svelato che, stando a quanto ha potuto provare in questi giorni, Spider-Man potrebbe non includere un ciclo giorno/notte, feature che vediamo applicata nella stragrande maggioranza dei videogiochi open world moderni. Stando a quanto emerso, le ore diurne o notturne vengono settate a seconda delle missioni e del contesto in cui ci si trova a giocare. Naturalmente, la cosa non è del tutto confermata, dal momento che il titolo non è stato ancora provato nella sua build finale. Restiamo dunque in attesa di conoscere maggiori informazioni in merito.



Per la felicità dei fan, è stato inoltre confermato che nuovi video gameplay saranno diffusi nelle prossime settimane.

Spider-Man di Insomniac Games uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il 7 settembre 2018. Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli su trama e combat system, sul DLC "La Città Che Non Dorme Mai", e sul frame-rate del gioco. Potete inoltre ammirare la versione PlayStation 4 Pro del titolo in una nuova galleria di immagini seguendo questo indirizzo.