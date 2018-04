Spider-Man per PS4 arriva a settembre: annunciata la data di uscita ufficiale

Dopo una lunga attesa,hanno annunciato finalmente la data di uscita del nuovo videogioco di Spider-Man per PlayStation 4.

Spider-Man di Insomniac Games uscirà a fine estate, il lancio è infatti previsto per il 7 settembre 2018 ovviamente in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Il team californiano sta lavorando per apportare gli ultimi ritocchi e utilizzerà i prossimi mesi per limare alcuni aspetti del gioco in base ai feedback interni. Spider-Man è già giocabile dall'inizio alla fine, come confermato a inizio anno dal Design Director Brian Horton, i giudizi di chi ha avuto modo di provare il titolo sembrano essere estremamente positivi, così come le impressioni dei vertici Marvel, i quali hanno più volte lodato Insomniac per l'ottimo lavoro svolto sul progetto.

Attualmente non sappiamo se Sony e Insomniac abbiano in mente di pubblicare una demo prima del lancio, anche se l'ipotesi appare improbabile, sono però emersi i contenuti delle edizioni Limited e Collector's, inoltre è stata diffusa anche la copertina ufficiale che trovate qui sotto. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più, Spider-Man sarà con ogni probabilità uno dei grandi protagonisti dell'E3 di Sony (in programma a giugno), ulteriori novità sono attese nel corso della primavera.