Spider-Man: presentati i tre costumi aggiuntivi del terzo DLC Silver Lining

Dopo aver presentato Silver Lining, terzo e ultimo DLC della serie La città che non dorme mai di Marvel's Spider-Man, Sony e Insomniac Games hanno anche mostrato i tre costumi aggiuntivi che i giocatori potranno sbloccare.

Il costume Into the Spider-Verse, come anticipato anche nel trailer di Silver Lining, è ispirato all'outfit che Peter Parker indossa in Spider-Man: Un Nuovo Universo, pellicola d'animazione in arrivo nelle sale italiane il prossimo 25 dicembre. Il secondo è invece Cyborg Spider-Man, mentre l'ultimo è l'Aaron Aikman Armor Suit. Potete ammirarli tutti nell'immagine di anteprima in cima a questa notizia. Qual è il vostro preferito?

In Silver Lining, in uscita il prossimo 21 dicembre, Silver Sable tornerà in scena per reclamare la Sable International Tech. Con il Capo della Polizia di New York Yuri Watanabe in congedo amministrativo a seguito delle vicende intercorse con Hammerhead, Spider-Man dovrà fare affidamento su alleati improbabili per mantenere la città di New York al sicuro.

Ricordiamo che il pacchetto La Città non dorme mai, in vendita a 19,99 euro, fornisce l'accesso a tre espansioni della storia. Le prime due, La Rapina e Territori Contesi, sono state pubblicate a ottobre e novembre, rispettivamente.