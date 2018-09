Spider-Man: primi indizi sul possibile sequel del gioco di Insomniac

Nel corso di un "Spoilercast" apparso su Kinda Funny, Bryan Intihar, creative director presso Insomniac Games, ha lasciato intendere, seppur in modo velato, che la storia di Marvel's Spider-Man potrebbe prima o poi proseguire con un sequel.

Parlando dell'epilogo del gioco, da pochi giorni disponibile in esclusiva su PlayStation 4, Intihar ha lasciato intendere che il potenziale per realizzare un seguito c'è, e potrebbe riguardare con buona probabilità Venom e la tuta del simbionte.

"Penso che qualcosa come quella tuta meriti tutto lo spazio di cui necessiti. Il solo renderla disponibile come tuta sbloccabile non le renderebbe giustizia. È una delle migliori storie per Spider-Man e penso che sia anche complessa. Questa storia merita di essere raccontata, e deve essere fatto nel modo in cui Insomniac lo farebbe".

Il finale del gioco lascerebbe in effetti delle porte aperte in questo senso, e le parole di Intihar non fanno altro che alimentare le speranze nei riguardi di un possibile seguito del gioco (che del resto sembra stia garantendo ad Insomniac e Sony un successo commerciale importante).

Spider-Man è disponibile ora per PlayStation 4. Sulle nostre pagine trovate la Video Recensione del nuovo titolo di Insomniac, oltre a una guida per imparare a padroneggiare il sistema di combattimento.