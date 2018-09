Spider-Man: problemi di scorte in Giappone a causa dell'elevata richiesta

Pochi giorni fa, Media Create ha pubblicato la classifica settimanale dei giochi più venduti in Giappone. Davanti a tutti, forte di ben 125.000 mila copie vendute al debutto, c'è Spider-Man. Quest'oggi, la stessa agenzia ha pubblicato un'analisi più approfondita al riguardo (riportata da Dualshockers), che svela un interessante retroscena.

A quanto pare, durante il weekend di lancio sono state vendute il 96,17% di copie distribuite ai rivenditori giapponesi. Si tratta di una percentuale elevatissima, che ha inevitabilmente generato un problema di scorte in numerose città. Secondo Media Create, la carenza delle copie fisiche avrebbe spinto tantissimi giocatori ad optare per l'acquisto della versione digitale.

Secondo le stime, Spider-Man ha fatto registrare il miglior lancio di sempre in Giappone per un gioco con protagonista l'arrampicamuri. Il successo del titolo Insomniac Games ha spinto anche le vendite di PlayStation 4 Pro: la sola Amazing Red Limited Edition ha venduto 4.000 unità. Sarà interessante monitorare l'andamento del gioco sul mercato nelle prossime settimane. La nuova classifica verrà divulgata, come di consueto, mercoledì.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile all'acquisto esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Gli sviluppatori hanno confermato di essere al lavoro sulla modalità Nuovo Gioco +, che verrà resa disponibile prossimamente.