Spider-Man PS1: il lead designer vorrebbe 'assolutamente' realizzarne il remake

Mentre i fan ancora aspettano novità su Marvel's Spider-Man 2 annunciato per PS5, c'è chi guarda al passato ricordando i bei tempi andati dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere sulla prima PlayStation, ancora oggi considerato uno dei giochi più amati con protagonista l'iconico eroe Marvel.

Pur essendo uscito anche su altre piattaforme, il titolo (intitolato semplicemente Spider-Man) ottenne un grande successo sulla prima console casalinga Sony fino a divenirne uno dei suoi simboli. Prodotto da Activision e sviluppato dalla defunta Neversoft, il gioco ebbe anche un seguito sempre su PS1, Spider-Man 2 Enter Electro, che ha chiuso questa specifica serie videoludica dedicata all'Uomo Ragno.

Qualcuno però sogna di riportare in scena quel piccolo classico del 2000, e si tratta proprio del suo lead designer Chad Findley, che amerebbe rivedere la sua opera in chiave moderna. Intervistato da GamingBible, alla domanda se gli piacerebbe lavorare su una remastered o un remake del gioco, l'autore ha infatti rivelato che "sebbene all'inizio sarei reticente a causa di tutto il processo di licenze da incubo che vanno seguite oggigiorno, lo vorrei assolutamente fare". Findley ha poi aggiunto che ama profondamente Spider-Man: "E' davvero un grande personaggio, con storie che trasmettono sempre messaggi e temi positivi, risultando al tempo stesso intrigante e divertente. Tutta roba di cui abbiamo bisogno in questi tempi".

Si tratta comunque di un desiderio del suo vecchio designer, e che molto difficilmente potrà concretizzarsi in futuro. Vi piacerebbe rivedere il primo Spider-Man per PS1 in chiave moderna? Nel frattempo ecco quanti sono i giochi su Spider-Man e qual è il migliore mai realizzato finora.