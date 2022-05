Spider-Man per PS1: ve lo ricordate? Riscopriamo l'avventura in odore di Remake

Chad Findley, lead designer dell'action adventure prodotto sviluppato da Neversoft, ha recentemente dichiarato che vorrebbe "assolutamente" realizzare un remake o una remastered dello Spider-Man lanciato su PS1.

Nell'impaziente attesa dei fan per Marvel's Spider-Man 2 su PS5, le dichiarazioni di Finley hanno spinto in tanti a guardare con nostalgia al passato della gloriosa IP dell'Uomo Ragno, a partire proprio dall'action supereroico di Neversoft che, pur essendo uscito in multipiattaforma, ottenne un grande successo proprio su PlayStation 1.

Prendendo spunto dalle ultime parole condivise da Finley abbiamo perciò reindossato la tuta attillata dell'arrampicamuri di Neversoft e, pad PSX alla mano, abbiamo ripercorso le gesta compiute da Peter Parker in questa particolare esperienza che coniuga alla perfezione lo spirito sbarazzino delle avventure 3D di fine anni '90 all'immediatezza dei tie-in del tempo.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it Antonello "Kirito" Bello ci sblocca un ricordo epico con Spider-Man su PS1, un articolo pieno di aneddoti e informazioni sulla piccola gemma action adventure lanciata da Neversoft nel 2000 sulla prima console PlayStation.