Spider-Man PS4: un glitch consente di replicare una scena di Into the Spider-Verse

Se avete amato Spider-Man: Into the Spider-Verse e siete in possesso di una copia del titolo targato Insomniac Games su PlayStation 4, allora non potete perdervi assolutamente il video che mostra un nuovo e particolare glitch.

Il problema in questione permette infatti di ricreare all'interno del gioco una delle scene più apprezzate tra quelle presenti nel film d'animazione, nella quale il giovane Miles Morales si lancia giù da un altissimo grattacielo di New York. Il glitch, scoperto dall'utente Reddit tjk100, permette di gettarsi da uno dei grattacieli presenti nella mappa del gioco per poi oltrepassare il suolo. L'effetto a schermo di tale problematica dà vita ad una scena incredibilmente simile a quella della pellicola e, pertanto, sta diventando virale sul web.

Prima di lasciarvi al divertente filmato, vi ricordiamo che il gioco è stato omaggiato in Far From Home, l'ultimo film dedicato all'Uomo Ragno con protagonista Tom Holland. Nel caso poi ve lo foste perso, Marvel's Spider-Man ha da poco ricevuto un aggiornamento gratuito con due dei costumi di Far From Home, che possono essere liberamente utilizzati nel corso dell'avventura.

Sapevate che la ragnatela di Marvel's Spider Man ha richiesto ben tre anni di sviluppo?