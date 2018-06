Spider-Man PS4: il nuovo gioco dell'Uomo Ragno nella nostra Video Anteprima E3 2018

All'E3 di Los Angeles Insomniac Games ha mostrato una nuova sequenza di gioco di Spider-Man, il nuovo titolo dedicato all'Uomo Ragno in arrivo il 7 settembre in esclusiva su PS4 e PS4 Pro: vi raccontiamo le nostre impressioni sul titolo con una nuova Video Anteprima.

La nuova sequenza di gioco ospitata sul palco Sony mostrava una missione ambientata nel Raft, la prigione per super criminali, occasione in cui abbiamo visti in azione anche diversi boss come Electro, Avvoltoio, Scorpio, Rhino e Mr. Negativo (ai quali se ne aggiunge un sesto, ancora avvolto nel mistero, che possiamo intravedere nelle ultime sequenza).

A proposito dei super villain, James Stevenson di Insomniac Games ha dichiarato: "Per tutti loro abbiamo introdotto diverse novità, conservando caratteristiche tipiche, ma allo stesso tempo potenziate rispetto alle versioni originali. I personaggi sono stati programmati e riprodotti per assicurare ai fan dell'Uomo Ragno un approccio familiare e fresco allo stesso tempo".

In cima alla notizia trovate una nuova Video Anteprima del gioco, con le nostre impressioni basate sui nuovi contenuti mostrati all'E3 2018 di Los Angeles. Ricordiamo che il nuovo Spider-Man di Insomniac Games è in arrivo il prossimo 7 settembre in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Cosa vi aspettate dal titolo?