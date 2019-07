Spider-Man per PS4 omaggiato in Far From Home: gli applausi di Insomniac Games

Lo diciamo fin da subito: in questa notizia troverete un paio di spoiler (non decisivi ai fini della trama) su Spider-Man: Far From Home, nuova pellicola dell'ormai sterminato Marvel Cinematic Universe. L'uscita nei cinema italiani è prevista per il 10 luglio, pertanto se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di interrompere la lettura.

Fatta la doverosa premessa, possiamo proseguire. Nel nuovo film che vede Tom Holland nei panni dell'amichevole ragnetto di quartiere sono presenti due chiari omaggi a Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, l'esclusiva PS4 più venduta in assoluto negli Stati Uniti d'America. Innanzitutto, l'ormai celebre costume con il ragno bianco del videogioco appare all'interno della lista dei design che Peter consulta ad un certo punto del film. Come se non bastasse, mentre volteggia tra i grattacieli poco prima dei titoli di coda, l'arrampicamuri tira fuori il cellulare e si scatta un selfie mentre fa il gesto della pace, mimando chiaramente la posa che la sua controparte digitale esibisce in molte immagini promozionali, come quella che potete ammirare in cima alla notizia.

I riferimenti sono talmente palesi che hanno scatenato gli applausi degli stessi ragazzi di Insomniac Games, che sono andati ad assistere in gruppo ad una proiezione della pellicola. Tra l'altro, nei giorni scorsi è anche accaduto l'inverso, con Marvel's Spider-Man che ha omaggiato Far From Home aggiungendo due costumi gratis ispirati al film.