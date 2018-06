Spider-Man PS4 riceve un fumetto ed entra a far parte dell'universo canonico di Marvel

Spider-Man di Insomniac Games entra ufficialmente a far parte dell'universo canonico di Marvel. In occasione dell'arrivo di Spidergeddon, fumetto crossover dedicato al Ragno di quartiere, la compagnia dedicherà infatti uno spazio dedicato all'action-adventure in arrivo su PlayStation 4.

La notizia giunge direttamente da Christos Gage, scrittore di Spidergeddon #0 e collaboratore per la creazione di Spider-Man di Insomniac. Il fumetto sarà pubblicato il 26 settembre 2018 negli USA, e seguirà quindi la release del titolo, atteso al lancio il 7 settembre in Europa.

Il primo teaser di Spidergeddon mostra il team creativo composto dallo scrittore Christos Gage e dall'artista Jorge Molina. L'immagine del teaser riunisce numerosi Spider-Men del multiverso, molti dei quali sono apparsi nel crossover Spider-Verse del 2014. Spidergeddon, di fatto, si dovrebbe porre come seguito di Spider-Verse, evento di Dan Slott e Olivier Coipel che vedeva i Ragni del Multiverso scontrarsi con Morlun e la sua famiglia.