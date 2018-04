Spider-Man PS4 spiegato bene: storia, personaggi, gameplay e tutto quello che c'è da sapere in un video

Volati in esclusiva italiana a Los Angeles per visitare gli studi di Insomniac Games, abbiamo potuto provare con mano l’attesissimo Spider-Man, nuovo tie-in del supereroe targato Marvel, in arrivo in esclusiva su PS4 e PS4 Pro.

In questo video vi spieghiamo nel dettaglio tutte le novità della promettente produzione, partendo dall’ambientazione, passando per il combat system ed arrivando fino al comparto tecnico.

Sul fronte narrativo Spider-Man dà il vita ad un vero e proprio "ragnoverso" inedito, reinterpretando molti nemici storici dell’arrampicamuri, quali Norman Osborn e Kingpin, ed aggiungendo anche qualche villain più recente come Mister Negativo. A livello ludico, il gioco propone un sistema di combattimento che si ispira al free flow della serie Arkham ma lo evolve per adattarlo alle caratteristiche del nostro amichevole Spider-Man di quartiere: impossibilitato a contrattaccare, quando si attiveranno i sensi di ragno, Peter Parker potrà quindi esibirsi in schivate acrobatiche che lo allontaneranno dalle minacce.

Durante gli scontri avremo poi la possibilità di lanciare gadget e prodigarci in combo aeree indubbiamente spettacolari. Fluido e dinamico è anche il nuovo sistema di movimento, che ci permette di spostarci tra i grattacieli di Manhattan con grande intuitività, restituendo inoltre un fortissimo senso di velocità. Eccezionale, infine, il reparto grafico, che brilla per la qualità delle texture e la mole poligonali dei personaggi e della città. Ricordiamo che il nuovo gioco di Insomniac Games è in uscita il prossimo 7 settembre in esclusiva su PlayStation 4, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Spider Man per PS4.