Spider-Man PS4: un video gameplay ci mostra i costumi di Far From Home in movimento

Come ormai ben saprete, di recente Marvel's Spider-Man ha ricevuto una patch completamente gratuita grazie alla quale sono stati introdotti due dei nuovi costumi presenti in Far From Home, film in arrivo nei cinema a brevissimo.

Se non avete avuto l'occasione di scaricare il nuovo aggiornamento, abbiamo per voi un filmato di gameplay che mostra entrambe le skin di Peter Parker in movimento, in modo tale da darvi un'idea di come sia giocare indossandole. Va precisato che non vi è il pericolo spoiler, dal momento che nei circa 30 minuti di filmato viene mostrato solo ed esclusivamente il free roaming con qualche combattimento secondario, quindi non vi è alcuna possibilità che possiate scoprire dettagli sulla trama del gioco principale o delle 3 espansioni.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che in una recente intervista Insomniac ha svelato che il sistema della ragnatela di Marvel's Spider-Man ha richiesto ben tre anni di sviluppo. È stato inoltre proprio Marvel's Spider-Man il titolo utilizzato da Sony per mostrare le potenzialità dell'SSD di PlayStation 5.

Sapevate che qualche giorno fa sono spuntate in rete delle immagini di Spider-Man 4, titolo cancellato nel 2010?