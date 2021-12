Spider-Man PS5 in prima persona: l'incredibile video stop-motion con 850 foto

Con gli occhi del mondo puntati su Spider-Man No Way Home, lo youtuber ItIsSpid ha indossato virtualmente i panni dell'arrampicamuri Marvel per provare a immaginare una versione in prima persona di Spider-Man Remastered creando un incredibile video stop-motion.

Non potendo attingere ai file di sistema o tantomeno accedere ai tool di debug, il creatore di contenuti si è servito del più potente strumento che Insomniac Games ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti, ossia la Photo Mode di Marvel's Spider-Man Remastered.

Utilizzando la modalità fotografica, lo youtuber ha scattato oltre 850 immagini in diverse seguenze che, una volta riunite in un singolo video in stop-motion, forniscono un'idea dell'esperienza grafica e ludica offerta da un'ipotetica modalità in prima persona.

Nonostante l'encomiabile sforzo compiuto da ItIsSpid, il sistema adottato produce scene dal framerate molto basso, da qui la natura 'stop-motion' di un filmato che, altrimenti, sarebbe stato davvero spettacolare. A chi ci segue, consigliamo perciò di ammirare il video riducendone al minimo la velocità di riproduzione per cogliere ogni singolo dettaglio delle animazioni di Spidey e scoprire cosa osserva il nostro amichevole supereroe di quartiere mentre volteggia tra i grattacieli di New York.

Per l'occasione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Spider-Man Remastered per PS5.