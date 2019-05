Spider-Man per PS5: un video mostra i tempi di caricamento ridotti con SSD

In queste ore si sta tenendo a Tokyo il meeting Sony IR Day 2019 dedicato a investitori e giornalisti, per l'occasione Sony Corporation ha mostrato un video della durata di due minuti per mettere a confronto le performance di PS4 PRO e di PlayStation 5.

Nello specifico il CEO Kenichiro Yoshida ha mostrato un filmato comparativo che mette a confronto i tempi di caricamento di Marvel's Spider-Man su PS4 PRO e su PlayStation 5 con disco SSD. Dal filmato (offscreen, e purtroppo di qualità decisamente bassa) emergono tempi di caricamento estremamente brevi e in molti casi più che dimezzati sulla console Next-Gen, questo grazie alla tecnologia SSD brevettata da Sony che andrà ad equipaggiare la prossima console della casa giapponese.

Al momento, bisogna sottolineare, SIE non ha annunciato l'arrivo di Marvel's Spider-Man su PS5, il gioco Insomniac è stato utilizzato come tech demo per testare i caricamenti e probabilmente altri aspetti legati al comparto tecnico, non è escluso però che una versione "Enhanced" possa effettivamente giungere su PlayStation 5, magari insieme al sequel Marvel's Spider-Man 2...