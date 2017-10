L'attesissimoditorna a mostrarsi in occasione della conferenza di apertura dellacon uno story trailer in cui possiamo osservare alcune vecchie conoscenze come Peter Parker e Mary Jane.

Il filmato ci ci offre un assaggio della trama senza tuttavia rivelare troppo e ci permette di dare uno sguardo ai vari personaggi che ci accompagneranno in questa nuova avventura. Vediamo inoltre quello che sembra essere il principale Villain: Mr Negative. Lasciandovi alla visione ricordiamo ai lettori che Spider-Man di Insomiac Games sarà disponibile esclusivamente su Playstation 4 nel corso del 2018.