Spider-Man: pubblicato un nuovo trailer dal taglio cinematografico

Nella giornata odierna, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato Marvel's Spider-Man, l'attesissimo titolo in via di sviluppo presso gli studi di Insomniac Games e in dirittura d'arrivo il 7 settembre in esclusiva PlayStation 4.

Il trailer, che potete ammirare seguendo questo collegamento, è caratterizzato dal susseguirsi di diverse cutscene dal forte taglio scenico e cinematografico, e ci permette di apprendere di più sulle relazioni di Peter Parker, sia per quanto riguarda le persone che il nostro supereroe intende proteggere, sia per quanto concerne i diversi villain che dovremo di volta in volta affrontare durante l'avventura.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man sarà disponibile in esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 7 settembre 2018 in edizione Standard, Digital Deluxe (solo digitale) e Collector's Edition, lo stesso giorno arriveranno anche le edizioni speciali di PS4 e PS4 Pro personalizzate con loghi e colori del gioco. Stando a quanto dichiarato nelle scorse ore dai ragazzi di Insomniac Games, la campagna principale del gioco dovrebbe offrire circa 20 ore di contenuti. Il gioco avrà una day one patch. Per un ulteriore approfondimento sulla nuova avventura open world di Insomniac Games, vi rimandiamo alla nostra ricca Anteprima dedicata al gioco.