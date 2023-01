Spider-Man Remastered come Death Stranding: Spidey consegna le pizze con una mod

Il programmatore indipendente jedijosh920 ha trasformato Peter Parker in un amichevole fattorino di quartiere con una mod di Marvel's Spider-Man Remastered su PC che introduce delle missioni di consegna delle pizze.

Già conosciuto dagli utenti PC del kolossal free roaming di Sony grazie all'impegno profuso nel dare forma alla mod di Spider-Man Remastered su PC in prima persona, jedijosh920 decide quindi di fare felici gli utenti che partecipano alla sua raccolta fondi su Patreon reintroducendo una delle attività 'classiche' dei videogiochi con protagonista Spidey, ossia le missioni di consegna delle pizze.

La nuova espansione fan made del noto creatore di contenuti amplia il già enorme perimetro ludico di Spider-Man Remastered per fare spazio a delle nuove attività da completare facendo la spola tra la pizzeria di Mr. Aziz e gli indirizzi indicati dai suoi clienti per la consegna degli ordini.

Similarmente a quanto sperimentato da Sam Bridges nelle missioni di consegna delle pizze di Death Stranding, anche il buon Spidey dovrà fare attenzione ad arrivare a destinazione nel minor tempo possibile e senza rovinare il cartone della pizza, ad esempio compiendo troppe evoluzioni o dopo aver colpito un ostacolo.

La mod in questione, come sottolineato dallo stesso ideatore, è accessibile solo ed esclusivamente a coloro che contribuiscono alla sua raccolta fondi su Patreon. Date però un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo per farvi un'idea della qualità di questa espansione amatoriale. Per tutti gli approfondimenti e le analisi sulla versione PC dell'avventura a mondo aperto di Sony, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Spider-Man Remastered su PC e Steam Deck.