Spider-Man Remastered: il confronto tra PS4 e PS5 mostra il grande lavoro svolto

A pochi giorni dal lancio di PlayStation 5, in rete sono apparsi i primi scatti e video gameplay di Marvel's Spider-Man Remastered, versione rimasterizzata del gioco del 2018 in uscita su PS5 il 19 novembre esclusivamente come parte di Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition.

A quanto pare Insomniac Games ha tenuto fede alla parola data, dal momento che il lavoro svolto sembra essere di alto livello. Una comparativa in particolare sta facendo molto parlare di sé: le immagini, tratte dalle fasi iniziali dell'avventura, ritraggono la scrivania di Peter sia su PlayStation 5 che su PS4, e le migliorie sulla console next-gen appaiono evidenti. Le texture, il livello di dettaglio e l'illuminazione sono di un altro livello: su PlayStation 5 sono anche visibili dei noodle nella scatola, non presenti invece su PS4 - qualcuno, per scherza, ha anche parlato di noodle-gate, in memoria del controverso puddle-gate. La comparativa, visibile in calce a questa notizia, è rimbalzata da ResetEra al profilo Twitter ufficiale di James Stevenson di Insomniac Games: "Questo confronto su ResetEra mostra la mole di lavoro e di dettagli che sono finiti in Marvel's Spider-Man Remastered. (Aka: tantissimi)", ha scritto il Community Director.

In rete sono fioccate anche altre comparative, oltre che un video gameplay in 4K che mostra in azione entrambe le modalità grafiche messe a punto dagli sviluppatori californiani: Performance (dal minuto 2:15) e Fedeltà (dal minuto 5:12). La prima sacrifica parte della qualità grafica per spingere a 60fps, mentre la seconda blocca il framerate a 30fps per fare sfoggio di ray-tracing, illuminazione migliorata ed effetti visivi aggiuntivi.

Marvel's Spider-Man Remastered, ribadiamo ancora una volta, non sarà venduto singolarmente, ma solo come parte di Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition a partire dal 19 novembre. Non è previsto l'upgrade gratis da PS4, ma Insomniac sta lavorando per rendere i salvataggi trasferibili. La Remastered include anche un nuovo volto per Peter Parker, cinque trofei aggiuntivi e tre costumi inediti (questi ultimi arriveranno anche su PS4).