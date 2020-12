Spider-Man Remastered: Insomniac lavora alla modalità 60fps con Ray Tracing

Similarmente a quanto avvenuto di recente con Spider-Man Miles Morales, anche la Remastered PS5 dell'avventura con protagonista Peter Parker riceverà presto un'analoga modalità a 60fps con Ray Tracing. A darne conferma è la stessa Insomniac Games con un messaggio condiviso dal Community Director James Stevenson.

Il rappresentante della software house californiana non entra nei dettagli delle migliorie offerte da questo aggiornamento ma, limitandosi a sottolineare come il suo arrivo sia imminente, lascia intendere che la patch garantirà un'esperienza rapportabile a quella fruibile su PS5 dagli emuli di Miles Morales con la nuova modalità a 60fps con Ray Tracing.

L'aggiornamento gratuito di Spider-Man Remastered per PlayStation 5, quindi, consentirà agli utenti della riedizione nextgen del kolossal Insomniac di volteggiare tra i grattacieli di New York con effetti di Ray Tracing attivi e un framerate ancorato sui 60fps. Come per l'analoga modalità introdotta di recente in Spider-Man Miles Morales, tale opzione dovrebbe sacrificare sull'altare della fluidità e dei riflessi in tempo reale alcune componenti e funzionalità grafiche secondarie (ma comunque importanti) come gli NPC, la distanza di visuale o alcuni elementi architettonici della città.

Nell'attesa di conoscere la data di lancio di questo update, vi rimandiamo alla nostra recensione di Spider-Man Remastered a firma di Francesco Fossetti.