Spider-Man Remastered si mostra in 4K e 60fps su PS5; Peter cambia volto!

Dopo l'annuncio avvenuto allo scorso PlayStation Showcase, Sony e Insomniac Games hanno finalmente fornito un consistente approfondimento su Marvel's Spider-Man Remastered, versione rimasterizzata per PlayStation 5 del gioco uscito nel settembre del 2018.

Marvel's Spider-Man Remastered, ricordiamo, non sarà acquistabile singolarmente: potrà essere trovato sotto forma di voucher solo ed esclusivamente nella Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, edizione include anche la nuova avventura di Miles Morales e venduta a 79,99 euro.

James Stevenson, Community Director di Insomniac Games, ha ribadito ancora una volta che Marvel's Spider-Man Remastered vanterà un gran numero di novità, sia contenutistiche sia di natura tecnica, che trarranno vantaggio dal ben più potente hardware di PlayStation 5. Il team di sviluppo ha perfezionato e aggiornato il gioco sotto ogni aspetto, migliorando la resa dei materiali e dei modelli (sono stati applicati shader a pelle, denti e occhi, mentre i capelli sono stati disegnati singolarmente), e introducendo ombreggiature ambientali ed effetti in ray tracing.

Come dimostra uno degli screenshot allegati in calce a questa notizia, adesso la luce viene riflessa realisticamente dalle finestre dei grattacieli, rendendo ancora più suggestiva la resa del cielo e delle diverse condizioni meteo. I caricamenti saranno semi-istantanei, ma state tranquilli! Potrete riattivare le animazioni d’attesa dei viaggi veloci, se vorrete. Presenti anche il supporto all'Audio 3D, al Feedback Aptico del DualSense di PS5 e una modalità foto rinnovata, la medesima che debutterà in Marvel's Spider-Man Miles Morales con tante nuove opzioni.

Tante belle cose, vero? E non siamo ancora arrivati alla novità più eclatante. Insomniac Games ha scelto un nuovo volto per Peter Parker, rivolgendosi a Ben Jordan. "È stato un piacere lavorare con John Bubniak nel gioco originale, ma per PS5 ci siamo rivolti a Ben Jordan, che riteniamo più adatto a valorizzare le sessioni di facial capture svolte dall’attore Yuri Lowenthal. Nel gioco le fattezze di Ben sono straordinarie ed esaltano a pieno le movenze di Yuri". Allegata a questa notizia trovate una delle delle scene del gioco, dove Peter arriva in laboratorio e trova il suo capo e mentore, Otto Octavius, intento a lavorare sui suoi inconfondibili tentacoli meccanici. Su PS5 Marvel's Spider-Man vanterà anche tre costumi nuovi zecca: uno di questi, chiamato Amazing, è visibile in galleria.

In ultimo, ma non per importanza, segnaliamo che Marvel's Spider-Man Remastered sarà in grado di spingersi fino a 60fps su PlayStation 5 grazie ad una Performance Mode. Un assaggio di questa modalità potete trovarlo nel video gameplay (catturato su PS5) in cima a questa notizia. Prima di salutarvi, ricordiamo che i salvataggi di Spider-Man non saranno trasferibili da PS4 a PS5.