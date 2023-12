Spider-Man Remastered sulle orme di Spider-Man 2 con la mod che stravolge l'esplorazione

L'apprezzatissimo viaggio rapido di Marvel's Spider-Man 2, insieme a molte altre funzionalità del sistema di esplorazione e movimento del kolossal supereroico di Insomniac Games, approdano in via ufficiosa nella Remastered del primo capitolo su PC grazie al lavoro svolto dal modder Skibidiohiorizz.

Disponibile da pochi giorni sulle pagine di NexusMods, la nuova espansione amatoriale Marvel's Spider-Man Remastered espande sensibilmente le opportunità offerte agli emuli dell'arrampicamuri volteggiando tra i grattacieli di Manhattan.

La mod in questione integra infatti il sistema di viaggio rapido 'da punto a punto' del sequel in esclusiva su PlayStation 5, oltre a numerose altre funzionalità che rendono ancora più divertente e reattiva l'esperienza offerta ai giocatori desiderosi di esplorare l'open world della Remastered di Marvel's Spider-Man su PC.

Una volta installata, la mod gratuita introduce nuovi salti e 'volteggi aerei', come pure la tuta alare di Marvel's Spider-Man 2 e decine di altre animazioni da sperimentare nell'esplorazione free roaming della mappa. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per scaricare in via del tutto gratuita la mod 'The Definitive Spider-Man 2 Traversal Overhaul - Mechanics - Air Tricks - Animations' sulle pagine di NexusMods. A proposito di Spidey, avete già dato un'occhiata al video della mod premium di Marvel's Spider-Man Remastered in prima persona?