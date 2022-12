Spider-Man Remastered in prima persona su PC: ecco il gameplay della mod premium

Avete sempre desiderato di volteggiare tra i grattacieli di New York nei panni di Spidey 'per vedere l'effetto che fa'? Lo sviluppatore amatoriale 'jedijosh920' corona il vostro sogno pubblicando la mod di Marvel's Spider-Man Remastered su PC che introduce l'inquadratura in soggettiva.

L'espansione fan made realizzata da jedijosh920, è bene precisarlo, nel momento in cui scriviamo non è gratuita ma può essere scaricata solo ed esclusivamente da coloro che partecipano alla raccolta fondi avviata su Patreon dall'ideatore di questo progetto.

Basta però dare un'occhiata al video gameplay confezionato dallo stesso modder per rendersi conto della bontà del lavoro svolto su questo DLC amatoriale: la nuova visuale in prima persona consente ai giocatori di scoprire cosa osserva il nostro amichevole supereroe di quartiere mentre esplora New York saltando da un grattacielo all'altro.

La sequenza propostaci dal modder, in realtà, si limita alle sole dinamiche free roaming da vivere volteggiando nella giungla di vetro e cemento di Manhattan, di conseguenza non sappiamo quale possa essere l'esperienza offerta nelle fasi di combattimento. Ad ogni modo, date un'occhiata al trailer che campeggia a inizio articolo e servitevi pure della lavagna dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate al riguardo.

Già che ci siamo, cogliamo l'occasione per invitarvi a leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Remastered su PC e Steam Deck.