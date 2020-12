Spider-Man Remastered PS5 appare sul PlayStation Store come acquisto separato

Nelle scorse ore Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 è apparso nei listini del PlayStation Store in versione stand-alone, sia negli USA (39,99 dollari), sia nel Regno Unito (44,99 sterline).

Nel frattempo i prezzi sono stati rimossi, ma le pagine sono ancora raggiungibili e gli screenshot catturati dagli utenti testimoniano che era presente persino il pulsante per l'aggiunta al carrello. Evidentemente, Sony si sta preparando a rendere il gioco disponibile come un acquisto separato. Ad oggi, ricordiamo, l'unico modo di ottenere la versione rimasterizzata per PS5 di Marvel's Spider-Man è quello di acquistare l'Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man Miles Morales, venduta al prezzo consigliato di 79,99 euro e contenente anche il recente Marvel's Spider-Man Miles Morales. Per la conferma attendiamo un annuncio ufficiale da parte di Sony.

Marvel's Spider-Man Remastered è un'edizione profondamente riveduta dell'originale lanciato su PlayStation 4 nel 2018: per Insomniac Games, i miglioramenti e le modifiche apportate (c'è anche un nuovo volto per Peter Parker) giustificano la mancanza di un piano di upgrade gratuito dalla versione PlayStation 4. Presente, invece, il supporto al trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5, assieme a tutti i DLC, tre distinte modalità grafiche (qualità, performance e performance con Ray-Tracing) e nuovi trofei e costumi. Per saperne di più leggete la nostra recensione di Spider-Man Remastered.