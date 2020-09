Spider-Man Remastered su PS5: framerate, prezzo, novità, tutti i dettagli

L'ultimo PS5 Showcase non ha ospitato solamente il primo filmato di gameplay di Spider-Man Miles Morales su PS5, ma anche l'annuncio di Marvel's Spider-Man Remastered, edizione rimasterizzata per PlayStation 5 del primo capitolo della serie di Insomniac Games datato 2018.

Sono molte le cose da precisare al riguardo, per cui abbiamo ben pensato di confezionare il video speciale che potete visionare in apertura di notizia. Cominciamo con la notizia meno piacevole: Marvel's Spider-Man Remastered non verrà lanciato su disco e non godrà di un'edizione a sé stante. L'unico modo di ottenerlo (in formato digitale) sarà quello di acquistare Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, edizione proposta a 79,99 euro comprendente Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastered, comprensivo dei tre DLC dell'arco La città che non dorme mai. Inoltre, non sarà possibile trasferire i salvataggi dall'edizione PS4.

Per fortuna ci sarà molto altro per cui gioire: la versione rimasterizzata dell'avventura del ragnetto non si limiterà ad un mero aumento di risoluzione, ma includerà pure tanti asset nuovi di zecca pensati per trarre vantaggio dalla potenza di PS5, occhi, pelle, capelli e animazioni facciali dei personaggi migliorati, un maggior numero di pedoni e auto a schermo, riflessi in ray-tracing, audio 3D, il supporto al feedback aptico del DualSense e la stessa modalità performance che consentirà a Spider-Man Miles Morales di girare a 60fps. Presenti all'appello anche tre costumi inediti per Spider-Man, nuove funzioni per la modalità foto e persino trofei aggiuntivi. L'uscita è prevista al lancio di PS5, fissato per il 19 novembre.