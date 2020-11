Spider-Man Remastered: i sensi di ragno formicolano su PS5 nel nostro gameplay

Nel corso di uno dei nostri ultimi appuntamenti in compagnia della community che ci segue dal canale Twitch di Everyeye, Alessandro Bruni ha reindossato i panni di Peter Parker e si è dato alla pazza gioia nella dimensione nextgen di Spider-Man Remastered su PS5: come se la sarà cavata contro i villain di New York?

Le scene di gioco che trovate a inizio articolo sono rigorosamente senza spoiler e si focalizzano sull'esperienza grafica, ludica e "sensoriale" da vivere interpretando il nostro supereroe di quartiere preferito. Rispetto alla versione originaria data alle stampe nel 2018, con vendite superiori alle 20 milioni di copie su PS4, la nuova edizione del kolossal con protagonista Spidey offre due opzioni per sfruttare la superiore potenza computazionale di PS5.

La prima, Prestazioni, predilige il framerate e lo porta a 60fps sacrificando una parte della qualità grafica, mentre la seconda, Fedeltà, blocca la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo sui 30fps per aumentare i dettagli del mondo di gioco con Ray Tracing, effetti visivi aggiuntivi e un'illuminazione migliore.

Se desiderate immergervi ulteriormente nelle atmosfere dell'ultima trasposizione del kolossal a mondo aperto di Insomniac