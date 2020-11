Spider-Man Remastered ora supporta il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5

Lo avevano promesso e sono stati di parola. Con un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man Remastered, i ragazzi di Insomniac Games hanno abilitato il trasferimento dei salvataggi dalla versione originale per PlayStation 4 alla rimasterizzazione per PS5. A tal fine, sono state aggiornate entrambe le edizioni del gioco.

Il team di sviluppo non ha ancora diramato un comunicato ufficiale, ma su ResetEra i giocatori affermano di aver scaricato una nuova patch per l'edizione PlayStation 4 di Marvel's Spider-Man, che la porta alla versione 1.19. L'aggiornamento del gioco su PS4 è indispensabile poiché introduce una nuova funzione nel menu dei salvataggi che consente di effettuare l'upload dei dati della propria partita. Allo stesso modo, è richiesta l'installazione della patch 1.001.000 per Spider-Man Remastered su PS5, che implementa la funzione per il download del suddetto salvataggio. Tutti i trofei conquistati precedentemente vengono automaticamente sbloccati su PS5 una volta completato il trasferimento. Se i requisiti sono soddisfatti, vengono sbloccati anche i nuovi trofei esclusivi della Remastered.

Un giocatore fa notare che, volendo, è anche possibile fare tutto da PlayStation 5, dal momento che Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Remastered possono essere installati contemporaneamente sulla console next-gen di Sony. I due giochi, ricordiamo, sono separati, e non è previsto l'upgrade gratis da PS4 a PS5. Aggiungiamo inoltre che Marvel's Spider-Man Remastered non è venduto singolarmente, e può essere ottenuto esclusivamente tramite un upgrade di Marvel's Spider-Man Miles Morales oppure acquistando la Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. Leggete la nostra recensione di Spider-Man Remastered per PS5 se volete saperne di più sulle novità dell'edizione rimasterizzata.