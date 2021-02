Spider-Man Remastered e i Trofei che non si sbloccano: l'ultima patch risolve il bug

I ragazzi di Insomniac Games pubblicano un importante aggiornamento per Marvel's Spider-Man Remastered che risolve uno dei problemi più fastidiosi che sono stati segnalati in queste settimane dall'utenza PS5, ovvero quello del bug dei Trofei che non si sbloccano dopo il completamento delle relative attività.

È la stessa sussidiaria californiana dei PlayStation Studios a sottolineare la chiusura di questa falla con le note della patch 1.003 di Spider-Man Remastered. Il primo intervento citato da Insomniac riguarda appunto la risoluzione, si spera definitiva, del problema che causava il mancato sblocco di Trofei come quello di "Poteri e Responsabilità", da ottenere completando una partita a difficoltà Ultimate.

Nel caso specifico di questo Trofeo d'Argento, il bug non consentiva agli emuli di Spidey di ottenere l'obiettivo in modalità New Game+. L'aggiornamento risolve anche diversi problemi legati alla Modalità Foto di Marvel's Spider-Man Remastered, come i glitch delle animazioni e gli errori restituiti nella selezione del costume da far indossare al proprio alter-ego. Sempre grazie a questa patch, il team di Insomniac Games promette di migliorare la stabilità complessiva del gioco e di aver risolto numerosi problemi dell'audio.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la precedente patch ha introdotto una terza opzione grafica per giocare a Spider-Man Remastered in Ray Tracing a 60fps. Qualora ve la foste persa, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Remastered per PlayStation 5 a firma di Francesco Fossetti.