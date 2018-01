Spider-Man: un retailer svedese fissa la data di uscita al 28 settembre 2018

Fra i titoli più attesi per questo 2018 dai giocatori PlayStation 4, rientra sicuramente il nome di, nuovo adattamento videoludico delle avventure di Peter Parker in via di sviluppo presso gli studi di

Proprio pochi giorni fa, la software house ha dato conferma che Spider-Man uscirà nel corso di quest'anno, ma un retailer svedese potrebbe aver svelato informazioni più precise al riguardo. Sulle pagine del rivenditore viene infatti specificato il 28 settembre 2018 come data di lancio per il gioco. Naturalmente, potrebbe trattarsi di un semplice placeholder del negozio, quindi vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, in attesa che sia Insomniac Games a svelare la data di pubblicazione del gioco.

Spider-Man è ufficialmente atteso su PlayStation 4 nel corso del 2018. L'attuale build del gioco è interamente giocabile: il director del gioco l'ha terminato già tre volte.