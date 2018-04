Spider-Man è ricco di dettagli che contribuiscono a rendere la città di New York "viva"

Come parte del suo esteso coverage, nelle scorse ore Game Informer ha diffuso nuove informazioni su Spider-Man, il nuovo e atteso titolo sviluppato da Insomniac Games in arrivo a settembre.

In particolare, abbiamo scoperto qualche dettaglio sulla città, e di come è stata resa viva e pulsante. Le strade sono molte affollate, e ogni persona e impegnata a fare qualcosa di unico. Queste, alla vista di Spider-Man, possono comportarsi in vario modo. Qualcuno intrattiene una conversazione, chiedendo al ragnetto come va, altri invece vogliono farsi un selfie. Gli occhi del ragnetto sono espressivi, e cambiano in base a ciò che accade su schermo.

L'autore dell'articolo ha anche raccontato di essersi imbattuto in una zona che appariva decisamente viva, ricca di particolari: un parco tra due complessi residenziali, ricco di vegetazione e alberi, tra i quali facevano capolino degli scoiattoli. C'era anche un campetto di pallacanestro, con due ragazzi e una palla. Con un colpo di ragnatela l'ha afferrata e lanciata via, generando la delusione dei due.

Ha poi affermato che il gioco avverte della presenza di incarichi secondari in vario modo: oltre agli indicatori, Spider-Man dice qualcosa al riguardo per avvertire i giocatori della presenza di qualcosa nelle vicinanze, e si sente anche un effetto sonoro inequivocabile. Nel gioco sarà inoltre possibile ascoltare lo show radio di J. Jonah Jameson. Game Informer ha anche pubblicato un video dove vengono illustrati tutti questi particolari, ma non mostra nessuna scena di gameplay inedita.

Vi ricordiamo che Spider-Man verrà pubblicato il 7 settembre in esclusiva su PlayStation 4, in tre differenti edizioni: Standard, Digital Deluxe e Collector's. Restate sintonizzati su queste pagine, il 18 aprile Francesco Fossetti vi racconterà delle sue impressioni scaturite dal playtest esclusivo al quale ha partecipato.