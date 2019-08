Spider-Man: riscopriamo in video tutti i videogiochi ispirati all'arrampicamuri

In questo nuovo Video Speciale, pubblicato in occasione del recente arrivo nelle sale di Spider-Man: Far From Home, ripercorriamo tutta la storia videoludica di Spider-Man, supereroe protagonista di numerosi videogiochi più o meno famosi.

Oltre ai famosissimi titoli per la prima PlayStation, agli svariati tie-in dedicati ai numerosi film e alla recente esclusiva PlayStation 4 ad opera di Insomniac, i giochi sull'Uomo Ragno sono moltissimi ed è quasi impossibile ricordarseli tutti. Proprio per questo vi aiuteremo a riscoprire tutti i titoli più o meno recenti ispirati al celebre personaggio della casa delle idee.

Prima di lasciarvi al filmato, i cui testi sono stati curati da Gabriele Carollo, vi ricordiamo che di recente è arrivato un nuovo aggiornamento gratuito che ha introdotto in costumi di Far From Home in Marvel's Spider-Man, i quali vanno così ad aggiungersi alla già ricca collezione presente nell'esclusiva Sony. Avete già visto la nostra raccolta di tutti gli Easter Egg di Marvel's Spider-Man PS4?

Nel caso ve lo foste perso, Spider-Man PS4 è diventato il titolo a base di supereroi più venduto di sempre in territorio americano.

Sulle pagine di Everyeye è anche presente un'intervista a Jacopo Calatroni, la voce di Peter Parker nel titolo Insomniac.